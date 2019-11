Nach Yakuza kommt eine weitere Kultreihe, die bislang im Konsolenbereich weitestgehend PlayStation-Spielern vorbehalten war, künftig auf die Xbox One: Kingdom Hearts!

Wie auch von Yakuza wird es von Kingdom Hearts zunächst drei Spiele zum Xbox-Debüt geben; das hat Square Enix nun anlässlich der X019 in London bekannt gegeben. Im Rahmen der Sonderausgabe von "Inside Xbox" wurde publik, dass ihr demnach sowohl Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX als auch Kingdom Hearts HD 2.5 ReMIX und Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue auf der Xbox One an die Hand bekommen werdet.

Nachdem der aktuelle Teil Kingdom Hearts III bereits für Xbox One veröffentlicht wurde, sind mit dem Release der oben genannten Titel erstmals alle wichtigen Teile des Franchise auf einer anderen Konsole als der PlayStation verfügbar. Künftig werdet ihr damit die komplette Kingdom-Hearts-Saga auch auf der Xbox One genießen können.

If you've never played a #KingdomHearts game before, want to play some titles you missed out on, or relive the magical experiences once again then look no further!

#KingdomHearts HD 1.5+2.5 ReMIX & #KingdomHearts HD 2.8 Final Chapter Prologue are coming to #Xbox One in 2020! pic.twitter.com/1C98sn3ctE