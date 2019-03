Kingdom Hearts: The Story So Far

Seit Januar ist Kingdom Hearts III endlich für PS4 und Xbox One erhältlich, doch wer sich noch einmal mit den vorherigen Titeln beschäftigen möchte, der bekommt erst jetzt das passende Paket in Europa.

Das bereits andernorts erhältliche Spielepaket Kingdom Hearts: The Story So Far schafft den Sprung nun doch noch auch in hiesige Gefilde. Heute haben Square Enix und Disney eine entsprechende Umsetzung für Europa angekündigt. Das Paket galt einst als perfekte Vorbereitung auf Kingdom Hearts III, jetzt könnt ihr alle anderen Teile der Reihe hierzulande zumindest nachholen.

Ab dem 29. März 2019 ist Kingdom Hearts: The Story So Far zu haben und bringt dann folgende neue Kapitel des Franchise:

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX

Kingdom Hearts Final Mix

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days (in HD überarbeitete Filmsequenzen)

Kingdom Hearts II Final Mix

Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix

Kingdom Hearts Re:coded (in HD überarbeitete Filmsequenzen)

Kingdom Hearts HD 2.8 FINAL CHAPTER PROLOGUE

Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep – A Fragmentary Passage –

Kingdom Hearts χ Back Cover (Film)

Kingdom Hearts: The Story So Far ist ab dem 29. März 2019 exklusiv für Sonys PlayStation 4 zu haben.