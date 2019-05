Das einst erfolgreich via Kickstarter finanzierte Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance wird weiter mit frischen Inhalten versorgt. Jetzt steht der bereits vierte DLC ins Haus.

In einer gemeinsamen Pressemeldung haben Entwickler Warhorse Studios und Deep Silver heute bekannt gegeben, dass in Kürze bereits der vierte DLC zu Kingdom Come: Deliverance erscheinen wird. Der neueste Zusatzinhalt zum Rollenspiel trägt den Namen "A Woman's Lot" und soll ab dem 28. Mai 2019 für den PC erhältlich sein.

Etwas länger müssen sich indes Konsolenspieler gedulden: Um die bestmögliche Spielerfahrung zu ermöglichen, erscheint diese Fassung des DLC-Pakets erst am 11. Juni 2019. Zu diesem Termin wird es digital sowie als Box-Version außerdem auch die neue Royal Edition des Spiels geben, die neben dem ursprünglichen Hauptspiel in der erweiterten Fassung auch alle bisher veröffentlichten Erweiterungen umfasst.

Im neuen DLC namens "A Woman's Lot" schlüpft ihr im Rahmen eines neuen Quest-Strangs in die Rolle von Theresa in Begleitung ihres loyalen Hundes Tinker. Während ihr das einfache Leben in Skalitz erlebt, werdet ihr im Verlauf der Geschichte Zeuge eines Raubzugs Sigismunds aus einer neuen Perspektive. Der Zusatzinhalt soll daher das fehlende Puzzlestück in der Geschichte um Skalitz darstellen, zumal ihr endlich erfahrt, was geschah bevor Henry bewusstlos aufgefunden wurde.

Bei den im Übrigen im Rahmen der Royal Edition enthaltenen früheren DLC-Paketen handelt es sich um:

"Treasures of the Past"

"From the Ashes"

"The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon"

"Band of Bastards"