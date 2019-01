Hollywood setzt wieder verstärkt auch auf Videospielmarken. Auch Ubisofts erfolgreiche Tanzspiel-Reihe Just Dance wird nun auf die große Kinoleinwand kommen!

Immer mehr bekannte Spielereihen schaffen in den letzten Jahren wieder verstärkt den Sprung auf die Kinoleinwand. Unlängst waren erst wieder die Verfilmungen von Minecraft und Uncharted in den Schlagzeilen. Heute gesellt sich nun auch noch Ubisofts Tanzspiel-Reihe Just Dance dazu.

Wie Deadline berichtet, war Ubisofts Erfolgsreihe Gegenstand eines regelrechten Bieterwettstreits und schlussendlich hat soch Sonys Screen Gems Studio den Zuschlag gesichert, um das Franchise zu verfilmen. Kurzum: Das eigentlich gänzlich ohne Story auskommende Tanzspiel Just Dance soll künftig auch in den Kinos für musikalische Furore sorgen.

Dem Vernehmen nach sollen die entsprechenden Filmrechte tatsächlich heiß umworben gewesen sein. In welcher Form Sonys Screen Gems nun einen Film erschaffen und wann dieser in den Kinos tatsächlich durchstarten wird, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch, dass Ubisoft Film and Television sowie Olive Bridge Entertainment als produzierende Firmen fungieren werden. Jason Altman und Margaret Boykin von Ubisoft sowie Jodi Hildebrand und Will Gluck von Olive Bridge werden Executive Producer in Bezug auf den Film sein.

Gluck war zuvor auch als Regisseur ("Easy A", "Freunde mit gewissen Vorzügen", "Annie", "Peter Rabbit") tätig, wird diese Rolle in Bezug auf Just Dance jedoch nicht ausfüllen. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen natürlich auf dem Laufenden.