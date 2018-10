Just Cause 4

Noch in diesem Jahr soll Protagonist Rico wieder für ordentlich Action sorgen. Auf dem Weg dorthin wurde nun ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt erfolgreich genommen.

Ab dem 04. Dezember 2018 soll das neue Just Cause 4 in den Läden stehen und auf PC, PS4 und Xbox One für actionreiche Furore sorgen. Bislang jedoch blieb insofern ein kleines Fragezeichen, als dass die Entwicklungsarbeiten noch nicht offiziell abgeschlossen waren. Auch dahinter kann man nun jedoch einen Haken machen.

Via Twitter kündigten die Avalanche Studios aus Schweden nun nämlich an, dass Just Cause 4 hochoffiziell den Gold-Status erreicht hat. Damit sind die Entwicklungsarbeiten offiziell abgeschlossen und die aktuelle Spielversion geht zur Vervielfältigung ins Presswerk, damit die Box-Variante dann auch pünktlich Anfang Dezember in den Läden steht.

Die Gefahr einer Last-Minute-Verschiebung scheint damit gebannt, sofern beim Produktionsprozess nichts mehr schief geht. Ein Ende der Arbeiten bedeutet das für Avalanche indes wohl nicht, denn heutzutage ist es üblich, dass die Studios bis zum tatsächlichen Release weiter am Spiel werkeln und dann direkt zum Start einen größeren Day-One-Patch mit weiteren Verbesserungen veröffentlichen, die in den Gold-Master keinen Einzug mehr erhalten haben.