Just Cause 4

Das Action-Epos Just Cause 4 hat unlängst ja den Gold-Status erreicht und ist damit offiziell fertiggestellt worden. Zeit also für Entwickler Avalanche, endlich auch die Systemanforderungen auf dem PC bekanntzugeben.

Auf dem PC wird die offene Spielwelt von Just Cause 4 mit all seinem Zerstörungsreichtum sicherlich technisch am besten dargestellt werden können, vorausgesetzt jedenfalls, ihr verfügt über einen entsprechenden Rechner. Um das im Vorfeld gewährleisten zu können, haben die Avalanche Studios nun die minimalen sowie empfohlenen Systemkonfigurationen bekannt gegeben. Darüber hinaus nannte man auch die Mindestanforderung, um Just Cause 4 in nativem 4K darstellen zu können.

Die minimalen Anforderungen sind unter dem Strich Standard in der heutigen Zeit, so dass die meisten Gamer zum Spiel greifen können sollten. Selbst die empfohlene Konfiguration ist nicht zu abgedreht.

Minimale Systemanforderungen

OS: Windows 7 SP1 mit Platform Update für Windows 7 (nur 64-bit)

CPU: Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz | AMD FX-6300 @ 3.5 GHz or better

RAM: 8 GB

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 760 (2GB VRAM oder besser) | AMD R9 270 (2GB VRAM oder besser)

DirectX: DX 11.1

HDD/SSD: 59 GB

Empfohlene Systemkonfiguration

OS: Windows 10 (nur 64-bit)

CPU: Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz | AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz oder vergleichbar

RAM: 16 GB

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1070 (6GB VRAM oder besser) | AMD Vega 56 (6GB VRAM oder besser)

DirectX: DX 11.1

HDD/SSD: 59 GB

4K Systemanforderungen

OS: Windows 10 (64-bit Fall Creators Update)

CPU: Intel Core i7-7700 (3.6 GHz oder besser) | AMD Ryzen 5 1600X (3.6 GHz oder besser)

RAM: 16 GB

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

DirectX: DX 11.1

HDD/SSD: TBC

Just Cause 4 erscheint am 04. Dezember 2018 für PC, PS4 und Xbox One; Vorbesteller der Deluxe sowie der Gold Edition können 24 Stunden früher loslegen als der Rest. Die Gold Edition umfasst auch den "Dare Devils, Demons and Danger Expansion Pass" mit späteren Erweiterungen.