Just Cause 4

Per Teaser-Clip wurde zuletzt ja auch ein Expansion Pass zum Action-Epos Just Cause 4 angekündigt. Wir verraten euch hier, was euch in den DLC-Paketen konkret erwartet.

Nachdem die Avalanche Studios und Square Enix zuletzt den Gold-Status für Just Cause 4 verkünden konnten und zudem auch die Systemanforderungen für den PC bestätigten, gibt es nun Infos zu einem weiteren Bestandteil des Action-Epos: dem Expansion Pass.

Dabei handelt es sich um einen klassischen Season Pass, der euch drei Zusatzinhalte zum Open-World-Titel einbringt, der ja am 04. Dezember 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheint. Der offizielle Name des Expansion Pass lautet "Demons, Dare Devils and Danger" und gibt euch schonmal auf die einzelnen DLCs, die inklusidert sind. Die einzelnen Pakete erscheinen allesamt erst 2019 und Käufer der Gold Edition des Spiels erhalten nicht nur den Season Pass direkt mit sondern darüber hinaus auch noch sieben Tage früheren Zugriff auf die DLCs.

Anfang 2019 soll mit "Dare Devils" das erste Paket erscheinen, das seinen Fokus auf zerstörungswütige Rennen legen wird. Rico nimmt an mehreren Todesrally und sogenannten "Rampage Rallies" im Untergrund von Solis teil und entfaltet dabei die zerstörerische Gewalt der Serie.

Später im Jahr 2019 soll mit "Demons" das zweite Paket folgen, das einen höheren Wert und Fokus auf Story-Elemente legt und Rico mit einer dämonischen Kraft konfrontiert, die Solis infiziert. Abgerundet wird das Programm dann schlussendlich mit dem dritten Paket namens "Danger" aka "Agency Strikes Back", in dem es Rico mit neuen Gegnern zu tun bekommt, die er mit neuen Waffen und neuer Technologie bekämpfen darf.