Just Cause 4

Square Enix hat Dare Devils of Destruction, den ersten großen DLC für Just Cause 4 angekündigt. Darin geht es vor allem um eines: schnelle Rennen!

Der erste große DLC zu Just Cause 4 mit dem Titel Dare Devils of Destruction erscheint am 30. April 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Käufer der Gold Edition erhalten bereits am 23. April (also 7 Tage früher) Zugriff auf den zusätzlichen Inhalt.

Schließt Rennen ab, um 16 neue und bewaffnete Fahrzeuge freizuschalten. Rico Rodriguez muss sich in diesen Wettstreiten behaupten, um sich den Respekt rivalisierender Gangs zu verdienen. 15 Missionen verteilen sich auf insgesamt die drei folgenden Herausforderungsmodi:

Überleben: Rast in diesem Rennen ums Überleben durch Landminen, Abrissbirnen und brennende Reifen. Zerstört dabei Hindernisse, um Punkte für den Sieg zu sammeln.

Rennen: Fahrt durch extreme Witterungsbedingungen und meistert unter Stunts. Nutzt eine unterschiedliche Waffen, um auf dem Weg ins Ziel alle Feinde zu zerstören.

Randale: Meistert die Kunst der Zerstörung in explosiven Arenen. Verarbeitet eure Ziele zu Altmetall, um eine möglichst hohe Punktzahl zu erreichen.