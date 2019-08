Just Cause 4

Im Dezember letzten Jahres veröffentlicht, hat das Actionspiel Just Cause 4 heute wieder frischen Nachschub erhalten. Die Avalanche Studios spendierten jetzt den nächsten DLC.

Square Enix und die Avalanche Studios haben pünktlich zum Start in das Wochenende wieder für Nachschub in Sachen Just Cause 4 gesorgt. Ab heute könnt ihr euch nämlich den nächsten DLC namens "Danger Rising" zulegen. Dieser steht für alle Besitzer der Gold Edition sowie für Käufer des Season Pass bereit.

"Danger Rising" ist der dritte und letzte Teil des Expansion Pass namens "Dare Devils, Demons and Danger" und stellt gleichzeitig die bislang größte Erweiterung zum Titel dar. Im DLC erwarten euch neun neue Story-Missionen und neue Gadgets, Waffen und Fahrzeuge. Die Palette an Fähigkeiten von Protagonist Rico wird außerdem durch ein Hoverboard erweitert.

Worum geht's? Riesige U-Boote erscheinen vor der Küste der Insel Solís und dienen als Außenposten für die Agency, die gekommen ist, um ihren abtrünnigen Agenten Rico zu jagen. Rico muss alle Stützpunkte zerstören, um die Agency in die Knie zu zwingen. Jede U-Boot-Basis erwartet euch mit neuen Gameplay-Herausforderungen und erfordert unterschiedliche Herangehensweisen.

Der DLC steht ab dem 05. September dann auch als digitaler Einzelkauf für Inhaber der Standard Edition des Spiels zur Verfügung. Einen ersten Gameplay-Trailer mit weiteren Eindrücken könnt ihr euch anbei ansehen.