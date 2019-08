Just Cause 4

Die Avalanche Studios widmen sich weiterhin fleißig dem Actionspiel Just Cause 4 und haben nun den nächsten großen Story-DLC angekündigt.

Wer in Person von Protagonist Rico Rodriguez weiter sein Unwesen in der offenen Spielwelt des abgedrehten Just Cause 4 treiben möchte, der darf sich nun freuen, denn der nächste große Story-DLC steht bereits in den Startlöchern. So bestätigte Publisher Square Enix heute in einer Pressemeldung den Release-Termin für "Danger Rising".

Der große Story-Zusatzinhalt wird demnach noch im laufenden Monat erscheinen und kann ab dem 29. August 2019 im Early Access für PS4, Xbox One und PC bezogen werden. Dabei muss sich Rico seiner eigenen Vergangenheit stellen.

Nachdem er von einem Anschlagsplan auf sein Leben erfährt, schwört Rico, die Agency zu erledigen – ausgerüstet mit dem neuen Hoverboard-Prototypen und mit Tom Sheldon an seiner Seite. Zusammen beginnen die beiden Söldner mit der Untersuchung eines riesigen U-Boots, das an der Küste von Solís aufgetaucht ist. Und schon bald wird der Jäger zum Gejagten ...

Das neue Hoverboard soll das Spielerlebnis von Just Cause 4 grundlegend verändern; dieses lässt sich auf dem Wasser oder via Kickflip-Tricks beispielsweise auch über explodierende Helikopter einsetzen. Oder übersetzt: Der Titel bleibt weiterhin abgedreht! Ansonsten erwarten euch eben allerhand neue Missionen und auch weitere neue Waffen und Fahrzeuge. Zu den neuen Wummen zählt beispielsweise die Sequoia 370 Mag-Slug oder das elektromagnetische Gewehr Stormalong.

"Danger Rising" ist der mittlerweile dritte DLC im Rahmen des Expansion Pass. Den früheren Zugriff ab dem 29. August erhalten alle Käufer der Gold Edition des Spiels. Der erste Trailer folgt anbei für euch.