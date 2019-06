Frontier Developments verosrgt das vor rund einem Jahr veröffentlichte Jurassic World Evolution weiter mit frischen Inhalten. Auf Basis des Kinofilms wurde nun der nächste DLC offiziell angekündigt.

Für den neuen Zusatzinhalt kooperiert das Entwicklerstudio mit Universal Games and Digital Platforms. Das Ergebnis ist "Claires Zuflucht", ein Premium-Paket, das ab dem 18. Juni 2019 für PC, PS4 und Xbox One gleichermaßen erhältlich sein wird. Zum Preis von 14,99 Euro bekommt ihr dabei eine neue Story-Kampagne sowie neue Missionen und Dinosaurier aus den Filmen von Universal Pictures an die Hand.

Im DLC schlüpft Bryce Dallas Howard erneut in die Rolle von Claire Dearing, der ehemaligen Park Operation Managerin von Jurassic World. Mittlerweile hat sie eine neue Funktion als prominente Botschafterin für das Wohlbefinden von Dinosauriern eingenommen und kämpft nun gegen die Zeit: Der ausbrechende Vulkan Mt. Sibo droht, die verbleibenden Dinosaurier auf Isla Nublar auszulöschen. Ziel der neuen Kampagne ist es daher, die Riesenechsen umzusideln und diesen eine neue Heimat auf Sanctuary Island unter der Führung von Claire zu schenken.

Neben der Kampagne gibt es - wie erwähnt - auch neue Gebäude, Features und drei Dinosaurier, namentlich den Albertosaurus, den Euoplocephalus und den Ouranosaurus. Mit der Paläubotanik wartet eine neue Greenhouse-Anlage und künftig könnt ihr Parkbesuchern auch Off-Road-Touren anbieten.

Begleitend zum Premium-DLC wird es auch wieder ein kostenloses Update geben, das euch die kreative Kontrolle über Terrain-Arten, Steine und Flora geben wird. Zudem gibt es Anpassungen in Sachen Spinosaurier-Betreuung, Pachycephalosaurus-Verteidigungsanlage sowie Gyrosphärensystem.