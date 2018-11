Jump Force: Unite to Fight

Ab dem 15. Februar 2019 erscheint das neue Prügelspiel Jump Force: Unite to Fight. Wer sich schon dazu entschieden hat, kann sich den Titel ab sofort in mehreren Editionen vorbestellen. Außerdem wurden zwei weitere ikonische Charaktere für die Kämpferriege bestätigt.

Bis zum Release von Jump Force: Unite to Fight ziehen noch drei Monate ins Land, doch vorbestellen könnt ihr den Titel schon jetzt. Wie Bandai Namco in einer Pressemeldung bestätigte, gibt es das Spiel ab sofort für PC und Xbox One und ab Freitag, den 23. November könnt ihr dann auch die PS4-Fassung im PlayStation Store vorab ordern.

Wer jetzt schon zuschlagen möchte, der hat die Wahl zwischen verschiedenen Editionen. Neben der Standard-Version gibt es auch eine Deluxe Edition, die nicht nur das Hauptspiel sondern auch den Charakter-Pass umfasst. Im Zuge dieses Pakets erhaltet ihr alle neun geplanten DLC-Charaktere, die nach dem Release folgen werden. Außerdem bekommen Käufer des Charakter-Pass auch vier Tage früheren Zugriff auf alle einzelnen DLC-Pakete.

Noch eine Kategorie höher geht es mit der Ultimate Edition, die neben allen Inhalten der Deluxe Edition außerdem 16 zusätzliche T-Shirts für den Avatar im Spiel, ein Starterpaket mit zusätzlichen Gegenstände, Boosts und drei Tage früheren Zugang zum kompletten Spiel umfasst. Egal welche Edition ihr vorbestellt: Schlagt ihr vor dem Release zu, erhaltet ihr als Belohnung einen Bonus in Form eines zusätzlichen Lobby-Fahrzeugs sowie drei exklusiven Avatar-Kostümen.

Damit aber nicht genug, denn der Publisher kündigte zudem noch zwei weitere ikonische Charakter aus dem Dragon-Ball-Universum für die Kämpferriege im Spiel an. Cell ist ein genetisch erschaffener Krieger, der die Eigenschaften der größten Kämpfer aufweist, welche die Erde bewohnt haben. Dazu gesellt sich außerdem der Namekianer Piccolo, einst ein Feind von Son-Goku, der jetzt aber als Held an seiner Seite kämpft. Bildmaterial der neuen Charaktere findet ihr im Rahmen der Galerie in dieser Newsmeldung.