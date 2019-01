Vier bekannte Naruto-Charaktere an Bord

Jump Force: Unite to Fight

Für Anime-Fans ist Jump Force von Bandai Namco einer der am meisten erwarteten Titel des Jahres, schließlich bringt dieser zahlreiche bekannte Charaktere beliebter Serien unter. Jetzt wurden vier weitere Protagonisten bestätigt.

Wer sich Mitte Februar 2019 das neue Prügelspiel Jump Force: Unite to Fight zulegen möchte, der darf sich ab sofort auf vier weitere Charaktere freuen, die nun angekündigt wurden. Das Cross-Over-Prügelspiel wird nämlich auch vier Protagonisten der langjährigen Erfolgsreihe Naruto zu bieten haben.

Der erste Neuzugang aus der Reihe ist Boruto Uzumaki, der von von Naruto Uzumaki und die Hauptfigur aus Boruto: Naruto Next Generations. Außerdem geben sich Gaara, der fünfte Kazekage, Kakashi Hatake, ein bekannter Lehrer von Naruto Sakura und Sasuke, sowie auch Kaguya Otsutsuki, der größte Antagonist des Franchise, die Ehre.

Die vier neuen Charaktere wurden in einer frühen Version des Magazins V Jump vorgestellt. Die März-Ausgabe des Print-Magazins kam dem ein oder anderen offenbar frühzeitig in die Hände. Auch von weiteren Charakteren aus Dragon Ball Z ist mit Cell, Trunks und Piccolo die Ehre. Die offizielle Ankündigung und Vorstellung in Videoform steht noch aus.

Jump Force erscheint am 15. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One.