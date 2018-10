Jump Force, das Beat-'em-Up voller prominenter Manga-Charaktere hat endlich einen konkreten Veröffentlichungstermin erhalten. An diesem Tag kommt außerdem noch ein anderer Prügler in den Handel.

Jump Force wird am 15. Februar 2019 erscheinen. Das gab Bandai Namco in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt. Ein erster Blick auf das Box-Artwork zeigt Goku, Naruto und Ruffy.



Zusätzlich wurde die neueste Arena des Jump-Force-Universums, die Paris-Stage, enthüllt. In einem neu veröffentlichten Trailer wird die romantischste Stadt der Welt zu einer der gefährlichsten. Grund hierfür sind mysteriöse Elemente aus dem Universum von Saint Seiya, wie der Uhrturm und die Zwölf Tempel.



Der Trailer zeigt auch zwei neue Charaktere: Ryo aus City Hunter und Kenshiro aus Fist of the North Star. Ryo, ausgestattet mit seinem Colt Magnum, ist ein hochqualifizierter Schütze, der selten verfehlt und außerdem extrem schnelle Reflexe besitzt, um den Angriffen seines Feindes auszuweichen. Kenshiro dagegen ist ein Experte für die Kampfkunst des Hokuto Shinken.

Ebenfalls am 15. Februar erscheint übrigens auch Dead or Alive 6. Für welches der beiden Spiele werdet ihr euch entscheiden?