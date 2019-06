Vor etlichen Jahren sorgte "Jumanji" mit Robin Williams in den Kinos für Furore. Jetzt wird der Kultfilm mit Dwayne "The Rock" Johnson neu aufgelegt - und passend dazu gibt es dann auch ein neues Videospiel.

So hat sich Bandai Namco die entsprechenden Rechte gesichert und sich mit Outright Games und dem Entwicklerstudio Funsolve zusammen getan, um Jumanji: Das Videospiel basierend auf der Neuverfilmung von Sony Pictures zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Es handelt sich dabei um einen offiziell lizenzierten Titel, welcher in der Welt des Film-Franchise angesiedelt ist.

Am 13. Dezember 2019 soll die Neuauflage mit Dwayne "The Rock" Johnson ein Film-Sequel erhalten und schon kurze Zeit vorher wird es das angesprochene Videospiel für PC, PS4, Xbox One und Switch geben. Dieses erscheint am 15. November 2019 und lässt euch in die Rolle der größten Helden aus dem Filmuniversum schlüpfen. Mit diesen müsst ihr euch auf die Suche nach den kostbaren Jumanji-Juwelen begeben und die Welt retten - um so schlussendlich einen Weg nach Hause zu finden.

Dabei bekommt ihr es mit einer größeren Anzahl an exotischen Bestien, gefährlichen Orten und einer Armee von üblen Marodeuren zu tun. Gezockt werden kann dabei nciht nur alleine sondern im Koop zusammen mit bis zu drei Freunden. Das wird sowohl online als auch im Splitscreen-Modus möglich sein.

Zu den auswählbaren Helden zählen die bekannten Charaktere Dr. Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin "Mouse" Finbar und Professor Shelly Oberon. Jeder Held hat einzigartige Fähigkeiten zu bieten und ermöglicht einen anderen Spielstil. Technisch basiert der neue Titel auf der Unreal Engine 4.