Nach Drogenskandal: So sieht Hamuras neues Modell aus

Nachdem Pierre Taki, der Hamura in Judgment verkörpert, wegen Drogenmissbrauchs verhaftet wurde, hat Sega nun sein Gesicht im Spiel ausgetauscht.

Nachdem vor wenigen Woche bekannt wurde, dass Pierre Taki, der Schauspieler, der dem Charakter von Hamura im Yakuza-Spin-off Judgment sein Gesicht lieh, verhaftet wurde, zog Sega sofort Konsequenzen. Dem Darsteller wurde vorgeworfen, Kokain konsumiert zu haben. Zunächst wurde der Verkauf des Spiels in Japan, das hierzulander erst im Sommer erscheint, gestoppt und sämtliches Werbematerial mit Takis Gesicht entfernt. Trotz dieser Maßnahmen sollter der hiesige Release nicht in Gefahr sein.

Nun hat Sega die neue Version von Hamura in einem Trailer und Screenshots präsentiert. Für den Westen wird es keinerlei Unterschied machen, da das neue Gesicht von Beginn an im Spiel sein wird. In Japan dürfte dies durch ein Update passieren, damit der Verkauf bald wieder angekurbelt werden kann.

Zum Vergleich haben wir das alte und das Neue Gesicht von Hamura nachfolgend gegenübergestellt. Unter dieser Meldung seht ihr die Version, wie sie bei uns zu sehen sein wird.