Journey to the Savage Planet

Mit Journey to the Savage Planet wurde bereits vor einiger Zeit ein humorvolles Sci-Fi-Spiel vorgestellt. Dieses hat zum Start in die gamescom nun auch einen konkreten Release-Termin erhalten.

Publisher 505 Games und Entwickler Typhoon Studios haben zum Start in die gamescom-Woche Nägel mit Köpfen gemacht, was den Release-Termin des kommenden Journey to the Savage Planet betrifft. Das humorvoll gehaltene Sci-Fi-Erkundungs- und Abenteuerspiel wird demnach Anfang kommenden Jahres zu haben sein.

Die digitale Spielversion soll weltweit am Dienstag, den 28. Januar 2020 erhältlich sein. Wer eine klassische Einzelhandelsversion käuflich erwerben möchte, der muss sich bis zum darauffolgenden Freitag, den 31. Januar 2020 gedulden. Der Preis wird einheitlich bei 29,99 Euro auf PC, PS4 und Xbox One liegen.

Das Spiel bringt euch auf eine seltsame Alien-Welt mit verschiedenen Schauplätzen. Neben einer gehörigen Dosis Humor dürft ihr euch auch auf ein Online-Koop-Feature für zwei Spieler freuen. Einen neuen Trailer zum First-Person-Adventure anlässlich der gamescom könnt ihr euch anbei ansehen.