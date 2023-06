Wir übertreiben wohl nicht, wenn wir behaupten, dass der Regisseur John Carpenter unter Horror-Freunden Kultstatus genießt. Umso begeisterter dürften sich die Entwickler bei Saber Interactive zeigen, denn mit Toxic Commando werkeln sie an einem Horror-Spiel, an dem der Großmeister gehörig mitwirkt.

Als Regisseur zeichnete John Carpenter für Horror-Klassiker wie Halloween – Die Nacht des Grauens, The Fog – Nebel des Grauens oder Die Klapperschlange verantwortlich. Jetzt breitet er seine Flügel medienübergreifend aus und macht mit Saber Interactive (Killing Floor, World War Z) und Focus Interactive gemeinsame Sache. Das gemeinsame Kind nennt sich John Carpenter's Toxic Commando und schickt euch gegen haufenweise Zombies in den Kampf.

>> Die zehn besten Zombie-Spiele: Untot, aber glücklich <<

Wobei es gar keine Untoten sind – zumindest, wenn es nach Carpenter geht: "Hört mal, ich schieße wirklich gerne auf Zombies. Sie [Saber und Focus] sagen mir ständig, dass sie 'die Infizierten' genannt werden. Also bitte. Das sind Ghule, Mann. Sie explodieren richtig gut und es gibt eine Menge von ihnen. Die Leute werden dieses Spiel lieben."

Was auch immer ihr in dem Ego-Shooter bekämpft, die Biester treten in riesigen Mengen auf. Damit das alles sauber über den Bildschirm flimmert, kommt die hauseigene Swarm-Engine zum Einsatz. Diese wird beispielsweise auch in Warhammer 40.000: Space Marine 2 verwendet und zeichnet sich dadurch aus, riesige Monsterhorden problemlos darstellen zu können.

Inspirieren lassen haben sich die Entwickler von den 80er-Jahren, wie auch der Reveal-Trailer nahelegt. In diesem hört ihr eine Cover-Version des Bon-Jovi-Klassiker You Give Love a Bad Name. Allerdings ist die Handlung in der nahen Zukunft angesiedelt. Die Menschheit wollte sich die Kraft des Erdkerns nutzbar machen, aber das ging natürlich kapital schief. So wurde der Sludge God freigesetzt, der die Umgebung neu formt und Menschen in die untoten Biester verwandelt, auf die ihr Jagd macht. Wahlweise seid ihr alleine oder mit Freunden unterwegs. Dabei gibt es diverse Klassen und Waffen, aus denen ihr wählen dürft. Natürlich haben die Charaktere eigene Ausrüstung und Spezialfähigkeiten.