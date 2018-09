Kurzinfo

Jagged Alliance: Rage! ist das erste Spiel, das von HandyGames herausgegeben wird, dem neuesten Mitglied im Netzwerk von THQ Nordic. In Jagged Alliance: Rage! steht man jederzeit am Rande des Zusammenbruchs. Mit mangelnder Ausrüstung und in der Unterzahl liegt es am Spieler, die erfahrenen Söldner in taktischen, rundenbasierten Missionen anzuführen und den Funken einer Revolution zu entzünden.