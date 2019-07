Iratus: Lord of the Dead

Ab heute Abend könnt ihr in die Haut eines frisch gebackenen Nekromanten schlüpfen. Dann startet die Early-Access-Phase von Iratus: Lord of the Dead.

Iratus: Lord of the Dead, erscheint heute Abend um 18 Uhr auf Steam im Early Access. In dem Roguelike, in dem ihr in die Haut des Nekromanten Iratus schlüpft und aus einem unterirdischen Grab entkommen müsst. Wie es sich für einen Nekromanten gehört, kombiniert ihr Leichenteile und Magie, um Kreaturen zu beschwören und sie gegen eure Gegner in den Kampf zu führen. Dabei könnt ihr aus 16 Typen untoter Wiedergänger mit fast 100 TAlenten wählen, darunter Zombies, Vampire, Mumien und Banshees. Allerdings müsst ihr euch genau überlegen, wie ihr mit den begrenzten Ressourcen haushaltet.

In dem rundenbasierten Kampfsystem sind sowohl eure untoten Helfer als auch eure Gegner vom Permadeath betroffen. Um zu siegen, müsst ihr die Schwachpunkte eurer Widersacher lernen und schließlich eure magischen und physischen Attacken nutzen, um ihren Geist anzugreifen, damit sie in den Wahnsinn getrieben werden.

Darüber hinaus könnt ihr euer unterirdisches Hauptquartier ausbauen und verbessern, um eure Macht auszuweiten. Iratus: Lord of the Dead bietet klassische Dark-Fantasy-Atmosphäre in 2-D-Grafik.