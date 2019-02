Iratus: Lord of the Dead

Daedalic Entertainment hatte ja bereits ein riesiges Spiele-Line-up für das aktuelle Jahr angekündigt. Jetzt stellte man den nächsten Titel aus dem eigenen Portfolio vor.

Mit Iratus: Lord of the Dead hat Daedalic Entertainment den nächsten neuen Titel offiziell vorgestellt. Dabei fungiert das deutsche Studio als Publisher, für die Entwicklung zeichnet das Studio Unfrozen verantwortlich.

In Iratus: Lord of the Dead dürft ihr euch auf die dunkle Seite der Macht begeben. In der Rolle des im tiefsten Dungeon eingekerkerten Nekromanten Iratus führt ihr eure untoten Helden in den Kampf gegen die Mächte des Guten - und geht dabei im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen. Ziel ist es, den Nekromanten Iratus aus seinem Gefängnis zu befreien.

Spielerisch erwartet euch ein taktisches Rollenspiel, in dem es ausnahmsweise mal darum geht, die Mächte des Guten zu stürzen. Euer Charakter kann dafür auf mehr als 50 verschiedene Fähigkeiten zurückgreifen. Im Rahmen der Charakterentwicklung dürft ihr im Spielverlauf immer neue Treuepunkte verdienen und auf die verschiedenen Bereiche wie Alchemie, Magie und taktische Fähigkeiten verteilen, um diese zu verbessern.

Die Schlachten setzen auf ein rundenbasiertes Spielsystem, wobei auch ein Permadeath-System zum Einsatz kommt. Grafisch setzt man auf eine stilvolle Dark-Fantasy-Atmosphäre in 2D. Der Release ist im Sommer 2019 zunächst via Early Access geplant.