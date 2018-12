So könnt ihr die Shooter-Hoffnung vorab ausprobieren!

Eigentlich hätte die Shooter-Hoffnung Insurgency: Sandstorm bereits erhältlich sein sollen, doch der Titel wurde bekanntermaßen noch einmal verschoben. Dennoch bekommt ihr nun die Chance, vorab an das Spiel Hand anzulegen.

Das First-Person-Shooter-Sequel Insurgency: Sandstorm steht nach einer längeren geschlossenen Beta-Testphase nun endgültig in den Startlöchern. Nach einer Verschiebung des Release-Termins soll es nun am 12. Dezember in der kommenden Woche soweit sein - zumindest auf dem PC.

Wer sich vorab selbst noch einmal ein Bild vom Spiel machen möchte, bevor er zur Vollversion greift, der bekommt indes noch einmal die Möglichkeit dazu von den Machern. Heute wurde nämlich eine offene Beta-Testphase angekündigt, an der alle Interessierten teilnehmen können.

Die Open Beta wird am kommenden Wochenende über die Bühne gehen und startet am Freitag, den 07. Dezember. Gespielt werden kann anschließend das komplette Wochenende; der Download ist via Steam möglich.

Zur Einstimmung haben die Macher ebenfalls einen über sieben Minuten langen Trailer zum Spiel veröffentlicht, der euch mit allen wichtigen Features und Eigenheiten vertraut macht. Den Clip haben wir euch direkt mit in diese Newsmeldung gepackt. Lead Game Designer Michael Tsarouhas geht dabei auf die verschiedenen Spielmechaniken, Ausrüstungsgegenstände, die Ballistik und die realistische Herangehensweise des Militär-Shooters ein.

Zum Start der offenen Beta wird New World Interactive außerdem ein massives Update veröffentlichen, das viele Neuerungen gegenüber der bisherigen Closed Beta mit sich bringen wird. Enthalten sind dann alle Maps der fertigen Version, Verbesserungen der Charaktere und Vieles mehr.