Im Dezember letzten Jahres wurde der Shooter Insurgency: Sandstorm zunächst für den PC veröffentlicht und schlug im Genre durchaus ein. Wer noch nicht dabei ist, kann sich den Titel nun kostenfrei ansehen - und dabei sogar neue Inhalte ausprobieren.

Insurgency: Sandstorm ist seit dem Release für den PC im Dezember 2018 so erfolgreich unterwegs, dass die Macher von New World Interactive nun für ein weiteres halbes Jahr kostenfreie neue Spielinhalte angekündigt haben. Wen auch die unlängst veröffentlichte Roadmap noch nicht gänzlich überzeugt hat, der kann sich den Titel nun gefahrlos näher ansehen.

Der Indie-First-Person-Shooter nimmt nämlich in den kommenden Tagen am Steam Free Weekend teil und lässt sich daher in Gänze im Zeitraum vom 20. bis 24. Juni 2019 kostenlos ausprobieren. Für Unentschlossene bietet sich daher die fast schon perfekte Gelegenheit, sich den Titel ohne Risiko einmal näher anzusehen und sich überzeugen zu lassen.

Dabei kommen sie auch schon in den Genuss des neuen Updates auf Version 1.3, welches heute Abend ab 23:00 Uhr zum Download bereit steht. Dieses bringt mit der chinesischen Assault Rifle QBZ-03 sowie der kroatischen Assault Rifle VHS-2 zwei neue Wummen mit sich. Außerdem gesellt sich mit "Ministry" eine neue Map dazu; das Remake einer klassischen Insurgency-Karte konzentriert sich auf Indoor-Kämpfe.