Im Dezember erschien mit Insurgency: Sandstorm eine neue Shooter-Hoffnung zunächst für den PC. Während die Konsolenfassung noch auf sich warten lässt, bekommen PC-Gamer jetzt bereits das erste Inhalts-Update spendiert.

Wer sich seit dem Release im Dezember das Shooter-Sequel Insurgency: Sandstorm zugelegt hat, der darf sich nun über frische Spielinhalte freuen. New World Interactive und Focus Home Interactive haben jetzt nämlich den ersten umfassenden Patch für den PC-Shooter veröffentlicht; der Download wiegt rund 5,6 GB, so dass ihr etwas Zeit einplanen solltet.

Mit dem Update kommt unter anderem der lange erwartete Schießstand in das Spiel. Dabei handelt es sich um eine sichere Spielumgebung, in der ihr die Waffen des Shooters einmal in Ruhe ausprobieren könnt.

Das wichtigste neue Feature ist darüber hinaus die neue Arcade-Playlist, in der ihr weniger traditionelle Spielmodi im stetigen Wechsel ausprobieren und genießen könnt. Der Startschuss fällt mit einem Team-Deathmatch-Modus, in dem die Fraktionseinschränkungen bezüglich Waffen und Upgrades aufgehoben werden. Zudem gibt es mehr Versorgungspunkte. Neue Spielmodi sollen künftig in regelmäßigen Updates Einzug erhalten.

Weiterhin wurde das Waffenarsenal ausgebaut, so dass ihr euch über fünf neue Wummen freuen dürft: MP5A2, MP5A5, M240B, MG3 und PF940. Dazu gesellen sich etliche Performance-Verbesserungen und auch Fehlerbehebungen. Vom Update profitieren über 500.000 Spieler, denn diese Verkaufsmarke wurde laut New World Interactive mittlerweile geknackt. Das wird mit einem 20-prozentigen Rabatt auf den regulären Verkaufspreis auf Steam gefeiert.