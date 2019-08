Microsoft hatte zuletzt ja deutlich aufgestockt und einen Entwickler nach dem anderen in die Xbox Game Studios eingegliedert. Auch Sony hatte anschließend betont, künftig mehr in eigene Studios und damit eigenen Content investieren zu wollen - und bestätigte nun eine erste Transaktion.

Anlässlich der gamescom 2019 in Köln gab Sony nun nämlich bekannt, dass man das Entwicklerstudio Insomniac Games erworben hat. Dieses zeichnete zuletzt bereits für den PS4-Exklusivtitel Marvel's Spider-Man verantwortlich und hat in der Vergangenheit weitere namhafte Spielereihen wie Ratchet & Clank, Resistance und Spyro verzapft.

Shawn Layden von Sony Interactive Entertainment zeigte sich in einem begleitenden Statement entsprechend begeistert, schließlich sei Insomniac Games eines der angesehensten Studios in der Spieleindustrie. Bereits in der Vergangenheit habe man eine fruchtbare Zusammenarbeit gepflegt und man sei daher begeistertn, den Entwickler nun innerhalb der Sony Worldwide Studios begrüßen zu können.

Insomniac Games wird damit das mittlerweile 14. Studio innerhalb der Worldwide Studios von Sony. Der letzte Titel, Spider-Man, hatte sich auf der PS4 bereits 13 Millionen Mal verkauft. Künftig sollen weitere PlayStation-exklusive Blockbuster dazu kommen.

Auch Insomniac äußerte sich in Person von CEO Ted Price, der betont, dass man durch diesen Schritt die eigenen Visionen noch besser erreichen könne und künftig noch mehr Möglichkeiten haben werde.