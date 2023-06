Bethesda werkelt bekanntermaßen an einem neuen Indiana-Jones-Videospiel, doch für welche Plattformen kommt der verheißungsvolle neue Teil? Der Rechtsstreit zwischen FTC und Microsoft fördert nun die unterstützten Plattformen zu Tage!

Die FTC will die Activision-Blizzard-Übernahme durch Microsoft blockieren und folgerichtig gibt es gegenwärtig einen Rechtsstreit zwischen den Beteiligten. Das wiederum fördert in Dokumenten allerhand interessante Infos zu Tage, wobei es auch im das neue Indiana-Jones-Videospiel geht.

Es war naheliegend, dass das neue Indiana Jones lediglich für die Xbox veröffentlicht werden könnte, schließlich gehört Bethesda ja schon zu Microsoft. Allerdings machte Insider Jez Corden vor einiger Zeit durchaus Hoffnung, dass es sich dabei um einen Multiplattform-Titel handelt, der nicht exklusiv auf der Microsoft-Konsole erscheint.

Wie sich nun herausstellt, lag Corden so ganz falsch nicht, denn der von Machine Games entwickelte neue Titel wurde von Disney ursprünglich tatsächlich mit einem Multiplattform-Deal versehen. Demnach wäre wohl auch die PlayStation in den Genuss des neuen Indiana Jones gekommen - doch nachdem Microsoft Bethesda erworben hat, wurde diese Vereinbarung abgeändert.

Im Ergebnis wird Indiana Jones jetzt nicht mehr für die PlayStation erscheinen, neben der Xbox aber zumindest auch für den PC. Das bestätigte Bethesdas Pete Hines in einer Aussage im FTC-Rechtsstreit. Angesprochen auf die Hintergründe dieser Plattformabänderung führte Hines auch "die Reduzierung von Risiken und den Versuch, einen gewissen Grad an Sicherheit zu bekommen" an, indem man das Spiel in den Xbox Game Pass bringt.

Die Überraschung dürfte in Anbetracht der ersten Bethesda-Titel nach dem Microsoft-Deal recht klein ausfallen, schließlich wurde auch Redfall schon für Xbox und PC veröffentlicht, ebenso wie das nahende Epos Starfield. Die FTC argumentiert folgerichtig, dass Microsoft nach einem Kauf von Activision Blizzard vergleichbar agieren und damit den Wettbewerb nachhaltig schaden könnte.

Weitere handfeste Details zu Indiana Jones sowie auch ein Release-Termin stehen für den für PC und Xbox Series X/S eingeplanten Titel indes noch aus.