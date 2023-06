Immortals of Aveum gilt als durchaus vielversprechender Magie-Shooter, doch dieser wird nun nicht wie geplant im Juli erscheinen. Die Macher bestätigten nun eine Verschiebung des Release-Termins.

Die Ascendant Studios haben mit Immortals of Aveum ein vielversprechendes Shooter-Projekt in Arbeit, das oftmals als Call of Duty mit Magie umschrieben wird. Wer sich den Titel für den neuen Monat Juli schon fest vorgenommen hat, der wird nun aber erst einmal enttäuscht: Daraus wird nun nämlich nichts.

Stattdessen bestätigten die Macher jetzt, dass sich der Release-Termin leider noch einmal nach hinten verschiebt. Dabei war das Spiel zuletzt durchaus prominent vertreten, gab es doch sowohl im Rahmen des Summer Game Fest am 8. Juni als auch zuvor auf dem PlayStation Showcase am 24. Mai neue Eindrücke in Form von Videos. Da wollte man von einer Verzögerung jedoch scheinbar noch nichts wissen.

Ursprünglich hätte es am 20. Juli soweit sein sollen, in einem Blog-Eintrag am heutigen Dienstag gab man nun aber in Person von Chief Executive und Studiogründer Bret Robbins doch noch eine Verzögerung preis. Demnach nehme sich das Team etwas zusätzliche Zeit heraus, um das Spiel weiteren Feinarbeiten zu unterziehen und dieses weiter für die verschiedenen Plattformen zu optimieren, um einen starken und reibungslosen Launch gewährleisten zu können.

"Wir schulden es uns selbst und auch euch, das richtig hinzukriegen", so Robbins. Und was heißt das nun konkret? Die Wartezeit bis zur Veröffentlichung wird einen Monat länger ausfallen; am 22. August 2023 soll Immortals of Aveum nun für PlayStation 5, PC und Xbox Series X/S erhältlich sein.