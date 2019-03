Anfang des Jahres sorgte der Taktik-Shooter Project IGI durchaus für Furore. Jetzt kehrt das Franchise mit einem neuen Teil offiziell zurück.

Shooter-Fans dürfen sich auf die Rückkehr eines klassischen Franchise des Genres freuen. Toadman Interactive hat in einer Pressemeldung heute offiziell I.G.I. - Origins angekündigt, das im Jahr 2021 veröffentlicht werden soll. Einen konkreten Termin für den neuen PC-Shooter gibt es zunächst aber noch nicht.

I.G.I. - Origins wird ein Prequel zu den bereits veröffentlichten First-Person-Shootern innerhalb der Spielereihe, die vor allen Dingen auch auf taktische Stealth-Elemente setzten. Dabei sollen die Ursprünge der geheimnisvollen Organisation I.G.I. ergründet werden.

Das Entwicklerstudio hat die Arbeiten am neuen Spiel mittlerweile aufgenommen und befindet sich gegenwärtig in einer Phase, in der man mit Prototypen herumprobiert. Auch einer der ursprünglichen Erschaffer des Originals ist mit an Bord und leiht dem Team seine Expertise.

Das ursprüngliche Spiel, auch bekannt als Project IGI, war im Jahr 2000 veröffentlicht worden. Später folgte ein weiterer Teil und beide Spiele zusammen haben sich weltweit über eine Million Mal verkauft. Für die Entwicklung zeichnete seiner Zeit Innerloop Studios verantwortlich, als Publisher fungierte beim ersten Teil Eidos Interactive und beim Sequel dann Codemasters.