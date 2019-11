Vor vielen Jahren heimste der Shooter Project IGI durchaus gute Kritiken ein. Mit I.G.I. - Origins wurde in diesem Jahr nun ein Comeback des Franchise angekündigt - und nun gibt es auch erste Spielszenen.

Nach der Ankündigung des Comebacks des Shooter-Franchise in I.G.I. Origins hat sich Toadman Interactive nun erneut zu Wort gemeldet. Jetzt gibt es nämlich einen ersten Trailer und weitere Details zum neuen Actiontitel, welcher aktuell für PC, Xbox One und PC für eine globale Veröffentlichung im Jahr 2021 eingeplant ist.

Das in Cornwall ansässige Studio Antimatter Games, das sich zuvor bereits mit den Genre-Vertretern Rising Storm und Red Orchestra einen Namen gemacht, wird in I.G.I. Origins ein alternatives Szenario des Kalten Krieges in den 1980er Jahren thematisieren. Spione lösen in dieser Zeit allerhand Konflikte aus, was zu actionreichen Schusswechseln führt.

Im Comeback der Reihe wollen die Macher auf einen hohen Grad an taktischen Realismus Wert legen. Darüber hinaus spielen das Vorgehen im Verborgenen, Gadgets und eben die alternative Geschichte entscheidende und tragende Rollen. Ihr dürft dabei die Rolle eines männlichen oder weiblichen MI6-Spions übernehmen.

Der neue Serienteil versteht sich als Prequel zum Original aus dem Jahr 2000 sowie des 2003 veröffentlichten Nachfolgers. Den besagten ersten Trailer könnt ihr euch anbei ansehen.