Pünktlich zur gamescom will HyperX Spielerherzen mit einem neuen Headset höher schlagen lassen. Das Cloud Alpha S gibt es erstmals in Köln zu sehen.

HyperX, die Gaming-Division von Kingston Technology, hat zur gamescom 2019 in Köln das neue Headset Cloud Alpha S offiziell angekündigt. Das neue Gaming-Headset soll das bisherige Line-up erweitern und verfügt unter anderem über Slider zur Anpassung von Basstönen.

Darüber hinaus dürft ihr vom neuen Cloud Alpha S auch virtuellen 7.1 Surround-Sound erwarten, so dass ihr noch intensiver in das Geschehen hinein gezogen werdet. Die Dual-Chamber-Technik soll für akkuraten In-Game-Sound sorgen; durch diese können mittlere und hohe Frequenzen separiert werden und auf diesem Weg einen dynamischen Sound generieren.

Im Übrigen sind alle Design- und Qualitäts-Features des bereits erhältlichen HyperX Cloud Alpha an Bord. Wer sich in Köln vor Ort vom Headset überzeugen möchte, kann das an Stand A010 in Halle F08N tun. Der Release ist für das vierte Quartal 2019 geplant.