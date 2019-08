HyperX erweitert das Lineup an PC- und Konsolenperipherie massiv und stellt auf der gamescom neue Headsets, Tastaturen und Qi-zertifizierte kabellose Ladeprodukte vor.

Neben dem bereits angekündigten Headset Cloud Alpha S stellt der Hersteller eine ganze Reihe neuer Produkte vor, die in den nächsten Tagen und Wochen in den Handel kommen. Das HyperX Alloy Origins Mechanical Gaming Keyboard kommt erstmals mit eigens produzierten Schaltern daher. Neben den bereits auf der Computex angekündigten linearen roten Schaltern kommen nun noch taktile blaue Aqua-Switches hinzu, die einen kurzen Hub und eine lange Lebensdauer bieten sollen.

Das Cloud Flight S Wireless Headset setzt auf kabellose 2.4 GHz Übertragung mit 7.1 Surroundsound und einer starken Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden. Das Headset ist zudem kompatibel mit Qi-zertifizierten Ladestationen. Den entsprechenden Charger hat HyperX dann auch gleich im Angebot. Der HyperX ChargePlay Base Qi Wireless Charger kann bis zu zwei Geräte simultan mit Strom versorgen. Ebenfalls dafür ausgelegt ist die neue HyperX Pulsefire Dart Wireless Gaming Mouse mit kabelloser 2.4 GHz Übertragung sowie Pixart 3389 Sensor mit 16.000 DPI.

Auch für Konsolenbesitzer hat der Hersteller neue Geräte im Aufgebot, darunter das HyperX CloudX Flight Wireless Gaming Headset for Xbox, HyperX CloudX Stinger Gaming Headset for Xbox, HyperX CloudX Chat Headset for Xbox, HyperX Cloud Stinger Gaming Headset for PS4 und HyperX Cloud Chat Gaming Headset for PS4. Ebenfalls neu ist eine Ladestation für Xbox-Controller, die bis zu zwei Controller parallel aufladen kann. Mit zum Lieferumfang gehören auch zwei 1.400 maH Akkus.

Hier noch die Preise und Verfügbarkeiten:

HyperX Alloy Origins Mechanical Gaming Keyboard (HyperX Red Switch) – Oktober / 119,99 Euro

HyperX Alloy Origins Mechanical Gaming Keyboard (HyperX Aqua Switch) – 2020 / 119,99 Euro

HyperX Cloud Flight S Wireless Gaming Headset – Q1 2020 / Preis tba

HyperX Pulsefire Dart Wireless Gaming Mouse – September / 119,99 Euro

HyperX ChargePlay Base Qi Wireless Charger – September / 69,99 Euro