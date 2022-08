Knallig bunte Helden, verrückte Waffen und Kämpfe in der Schwerelosigkeit: Hyenas ist der etwas andere Multiplayer-Shooter aus dem Hause Creative Assembly. Wieso sich an dem 2023 erscheinenden Actionspiel schon jetzt die Geister scheiden, erfahrt ihr in der Gamescom-Vorschau.

Creative Assembly - Diesen Namen verbinden die meisten wahrscheinlich mit der Total-War-Serie und ihren Ablegern. Mit First-Person-Spielen hat das Team seit 2014 und Alien Isolation nichts mehr am Hut. Das ändert sich mit dem kürzlich vorgestellten Multiplayer-Shooter Hyenas. Das Spiel startet demnächst in die geschlossene Alpha und soll 2023 auf den Markt kommen.

Auf den ersten Blick mutet es wie ein wilder Mix aus Borderlands und Fortnite an: Verrückt bunte Charaktere bekämpfen sich in der Schwerelosigkeit mit hanebüchenen Knarren. Auf der Gamescom präsentierten Creative Assembly und Sega das erste zusammen geschnittene Gameplay-Material. Und sorgen damit für reichlich Gesprächsstoff.

Alle Wege führen zum Loot

In Heynas werden fünf Teams mit jeweils drei Teilnehmern zusammengestellt. Die Rundenzeit ist auf zwanzig Minuten beschränkt. Die Aufgabe: Kämpft euch durch die Sektoren der umfangreichen Maps, knackt so genannte Vaults und erobert Merch - also Loot. Am Ende müsst ihr eure Beute exfiltrieren und zu diesem Zweck die Position halten und verteidigen.

Das Besondere ist hier das Karten-Design: Hyenas bietet euch und eurem Team viele Freiheiten und Möglichkeiten. In den Bereichen treiben sich Computer-Einheiten, die so genannten Murfs, herum. Sie wurden vom Mega-Konzern Clout geschickt, um sein Eigentum zu bewachen. Ob ihr euch mit den Murfs oder den feindlichen Teams anlegt, bleibt eure Entscheidung.

Hyenas - Announcement Trailer Mit Hyenas hat Creative Assembly einen neuen Sci-Fi-Shooter offiziell angekündigt.

Die vorgestellte Karte bot Abschnitte in der Schwerelosigkeit, wodurch Gefechte langsamer, dafür aber dreidimensionaler ausfallen. Zudem lieferte das Areal auch Gelegenheiten, sich zu verstecken. Beispielsweise ging das Team hinter Wänden in Deckung und tauchte sogar in Lüftungsschächten ab und wich so Feinden aus.

Verrückte Helden und ihre Waffen

Auch wenn Creative Assembly den Begriff Hero-Shooter in der Präsentation meidet, so nimmt Hyenas dennoch Anleihen an Titeln wie Overwatch. Denn ihre Klassen besitzen neben einer individuellen Bewaffnung auch eine eigene Persönlichkeit. Da wäre beispielsweise die Drag-Queen Galaxia. Sie greift zum Zero-G-Schild. Dieser zieht Kugeln an, lädt sie auf und feuert sie anschließend mit Karacho auf ihre Feinde – ideal für den Nahkampf.

Andere Helden nutzen ebenfalls die Schwerelosigkeit zu ihrem Vorteil und können diese beispielsweise auf Tastendruck deaktivieren. Das überrascht gegnerische Teams und Murf-Trupps. Mit Schaum-Ganaten erstellt ihr Barrikaden oder Podeste, um auf höhere Ebenen zu gelangen. Und mit der Cat-Bomb kreiert ihr eine Art Energiefeld, das Gegnern Schaden zufügt. Das Shooter-Gameplay – egal, ob mit Shotgun aus der Nähe oder mit Sniper-Rifle aus der Distanz – wirkt solide. Ein wirkliches Urteil können wir anhand der bislang präsentierten Gameplay-Passagen nicht fällen.

Hauptmotivation soll das Freischalten und Sammeln von Cosmetics und die Charakterindividualisierung sein. Über weitere Progressionssysteme schweigt sich Creative Assembly bislang aus. Man bestätigte jedoch, dass man mit der Community in engem Kontakt steht und das Spiel auch an deren Wünsche anpassen würde. Das auffällige Design ist für Hyenas Fluch und Segen: An einigen Stellen - wie etwa bei einer als Sega Mega Drive getarnten Sprengladung oder bei besagter Cat-Bomb ist es fast schon zu cool. Aber: Das knallige Grafik-Design und die vielen Anspielungen fallen auf und emotionalisieren. Heynas fällt auf.