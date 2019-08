SEGA und die Amplitude Studios haben auf der gamescom das neue History-Strategiespiel Humankind angekündigt. Dieses könnte eine ernsthafte neue Konkurrenz für die erfolgreiche Civilization-Reihe darstellen.

Mit Humankind wird PC-Spieler ein neues History-Strategiespiel im Stile der Civilization-Reihe erwarten. Im Fokus steht dabei die Frage, was passieren kann, wenn ihr die Geschichte der Menschheit neu schreiben könntet.

Das rundenbasierte neue Strategiespiel der Amplitude Studios ist stark historisch angehaucht und lässt euch eure Völker aus der Steinzeit bis in die Neuzeit führen. Dabei könnt ihr Kulturen zusammenführen und durch unterschiedliche Ären leiten.

Aus 60 unterschiedlichen historischen Kulturen könnt ihr eure eigene einzigartige Zivilisation erschaffen. So könnt ihr als antike Ägypter starten, euch in Römer, Khmer oder Wikinger wandeln und mehr. Jede Kultur soll dabei eigene Gameplay-Eigenschaften aufweisen.

Im Spielverlauf stellt ihr euch zwar realen historischen Events und Persönlichkeiten, könnt aber eure eigene Story schreiben. Dabei gilt es wissenschaftliche Entdeckungen zu machen oder den Glauben eurer Bürger zu beeinflussen. Und natürlich spielt auch Konfrontation eine Rolle! Ihr seht also: Es gibt viele Gemeinsamkeiten mit Civilization.

Bei den Schlachten gilt es auch taktische Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, in dem ihr beispielsweise auch Anhöhen bei der Kriegsführung ausnutzt und mehr. Der Release ist für 2020 geplant, einen ersten Blick gibt es auf der gamescom am SEGA-Stand C015/020 in Halle 9.1.