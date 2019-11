Stellenausschreibungen: Arbeiten am Sequel wohl angelaufen

Horizon: Zero Dawn 2

Im März 2017 veröffentlichte Guerrilla Games mit Horizon: Zero Dawn eine komplett neue Spielemarke exklusiv auf der PS4 - und landete einen absoluten Kracher. Ein Sequel war daher seit jeher wahrscheinlich, jetzt scheinen die Arbeiten aber wirklich Fahrt aufzunehmen.

Horizon: Zero Dawn wurde seiner Zeit sowohl von der Presse als auch von den Spielern gut bewertet und auch kommerziell angenommen. Insoweit ist es wohl weniger überraschend, dass Entwickler Guerrilla Games über lang oder kurz wohl ein Sequel machen wird. Zwar steht eine offizielle Ankündigung weiterhin noch aus, allerdings scheint es in Sachen Horizon: Zero Dawn 2 nun spürbar voran zu gehen.

Entsprechendes legen nun nämlich allerhand neue Stellenausschreibungen des Studios nahe. Für 15 neue Jobs werden frische Mitarbeiter gesucht, darunter Programmierer, Art Designer und Animations-Spezialisten. In keiner der Ausschreibungen wird Horizon: Zero Dawn 2 dabei namentlich erwähnt, es gibt aber in den Beschreibungen der einzelnen Positionen deutliche Hinweise.

Ein Technical Vegetation Artist soll demnach gan spezifisch "die atemberaubenden Umgebungen von Horizon erstellen". Die entsprechenden 3D-Modelle sollen von Grund auf neu gestaltet werden, um eine immersive Welt zu erschaffen. Der konkrete Bezug auf das Horizon-Franchise sowie die komplette Neuprogrammierung sind deutliche Hinweise darauf, dass der neue Mitarbeiter wohl am Sequel arbeiten soll. Das gilt umso mehr, als dass alle DLC-Inhalte zum ursprünglichen Horizon: Zero Dawn zwischenzeitlich veröffentlicht wurden, sich die Ausschreibungen also auch nicht auf das Original aus dem Jahr 2017 beziehen können.

Die offizielle Ankündigung des Sequels steht zunächst aber weiter aus, Fans dürfen sich aber zumindest darüber freuen, dass sich hinter den Kulissen diesbezüglich etwas tut. Die Chance ist hoch, dass Horizon: Zero Dawn 2 dann bereits für die PS5 erscheinen wird, welche im Herbst 2020 starten soll. Wir halten euch auf dem Laufenden.