Hoyoverse, der chinesische Entwickler, der mit Genshin Impact den sogenannten Gacha-Spielen im westlichen Markt zum Durchbruch verhalf, arbeitet mit Honkai Star Rail und Zenless Zone Zero an zwei neuen Titeln. Das eine schickt euch in einem Sci-Fi-Setting in die unendlichen Weiten des All, das andere in diePostapokalypse.

Der chinesische Entwickler Mihoyo, der durch das kostenlose Action-Rollenspiel Genshin Impact international bekannt geworden ist, hat auf dem Summer Games Fest gleich zwei kommende Spiele vorgestellt, die wie aus einem Guss mit dem dem Debüttitel wirken. Den Anfang machte Honkai Star Rail, mit dem der Entwickler erstmals versucht, sein Spielprinzip auf das Genre des rundenbasierten Rollenspiels zu übertragen. Statt also nur mit einem Hauptcharakter unterwegs zu sein, gibt euch Honkai Star Rail die Möglichkeit, eine ganze Gruppe an Kämpfer zu rekrutieren und eine Party nach euren Wünschen zusammenzustellen.

Vorausgesetzt natürlich, ihr habt die passenden Charaktere. Denn auch der neue Titel bietet das bekannte Gacha-System, mit dem der Entwickler sein Free-to-Play-Modell finanziert. Gegen Ingame-Währung, hauptsächlich aber gegen Echtgeld, lassen sich Charakterpakete erwerben, in denen – vielleicht oder vielleicht auch nicht – der begehrte Charakter drin ist, der zur Perfektionierung des Teams noch benötigt wird.

Honkai Star Rail - To You Who Will Soon Depart - Summer Games Fest 2022 Trailer Hoyoverse präsentierte während des Summer Games Fest 2022 einen neuen Trailer zum kommenden Rollenspiel Honkai: Star Rail

Neben Honkai Star Rail präsentierte Mihoyo, das inzwischen international als Hoyoverse auftritt, noch einen brandneuen Trailer zu Zenless Zone Zero. Das Spiel ist ebenfalls in der Zukunft angesiedelt, allerdings in einem postapokalyptischen Szenario. Durch eine mysteriöse Katastrophe entstehen überall auf der Welt Höhlen, in denen sich dimensionale Risse bilden. Aus diesen strömen Monster hervor und versetzen die Menschheit in Angst und Schrecken. Im Gegensatz zu Honkai Star Rail orientiert sich Zenless Zone Zero eher an Genshin Impact. Hier kommt wieder ein actionbasiertes Kampfsystem zum Einsatz.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines sogenannten Proxy, die Abenteurer auf ihre Reise in die bereits erwähnten Höhlen begleiten, um dort mehr über die mysteriösen Risse und gefährlichen Monster herauszufinden. Natürlich sollt ihr auch hier fleißig Geld in das Gacha-System investieren, um neue Charaktere freizuschalten.