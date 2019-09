Freudige Überraschung für Strategie-Fans: Die namhafte Weltraum-Strategiereihe Homeworld mit einem vollwertigen dritten Teil fortgesetzt. Ein solche wurde nun von Gearbox Software angekündigt.

Gearbox Software nutzte die Bühne der PAX West in den Vereinigten Staaten, um mit Homeworld 3 eine Fortsetzung der bekannten Weltraum-Strategiereihe anzukündigen. Nach aktuellem Planungsstand soll das neue Echtzeit-Strategiespiel voraussichtlich im vierten Quartal 2022 veröffentlicht werden.

Die Wartezeit fällt entsprechend lange aus, weil Homeworld 3 nun frühzeitig angekündigt wurde. Aktuell befindet sich der neue Titel der Reihe erst in der Pre-Production-Phase, die Entwicklungsarbeiten nehmen also erst noch volle Fahrt auf. Eine entsprechende PAX-Ankündigung war im Vorfeld der Messe im Netz bereits angedeutet worden.

Mit den Arbeiten hat Gearbox Software das Studio Blackbird Interactive betraut, das finanzielle Mittel auch über eine Crowdfunding-Kampagne bei Fig akquirieren will. Eine Umsetzung gibt es in jedem Fall, weil als Zielwert nur 1 US-Dollar angegeben wurde. Im Zeitpunkt dieser Meldung haben Strategie-Fans bereits über 375.000 Dollar für die Entwicklung beigesteuert.

Unterstützer der Kampagne können die Entwicklung direkt beeinflussen, denn als Backer habt ihr die Möglichkeit, an einer Umfrage teilzunehmen und eure Wünsche für den neuesten Teil mitzuteilen. Das Entwicklerteam möchte diese nach Möglichkeit berücksichtigen.

Als Plattform wurde bislang nur der PC bestätigt, alles Weitere müsse man in Anbetracht des noch weiter in der Zukunft liegenden Release erst noch abwarten. Weitere aktuelle Infos findet ihr in den offiziellen FAQ auf der Webseite der Fig-Kampagne.