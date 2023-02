Endlich! Nach vielen halbgaren Spieleadaptionen, von denen die meisten bald zwei Jahrzehnte auf dem Buckel haben, erhält das Zauberer-Universum mit Hogwarts Legacy eine würdige Rollenspiel-Umsetzung. Von der Perfektion ist sie zwar ein ganzes Stück entfernt, aber dennoch gut genug, um die Lego-Spiele an der Spitze der besten Harry-Potter-Versoftungen abzulösen.

Die Frage aller Fragen ist natürlich: Was macht ein gutes Harry-Potter-Spiel aus? Waren nicht alle bisherigen Titel darauf erpicht, den Schulalltag auf Hogwarts mit spannenden Abenteuern zu garnieren? Ja, aber zugleich lagen ihnen mehrere Fesseln an. Man war an die Hauptfigur Harry Potter gebunden und an eine ganze Reihe von Story-Stationen, die in den Büchern und Filmen Sinn ergaben, nicht aber in einem Spiel. Oder zumindest nur bedingt. J.K. Rowlings Buchreihe ist für einige herbe Logiklücken bekannt, die sich im Rahmen eines interaktiven Abenteuers, in welchem man eigene Entscheidungen treffen soll, noch gravierender bemerkbar machen.

Genau deswegen war es ein kluger Schachzug von Avalanche Software, das Action-Rollenspiel Hogwarts Legacy über 100 Jahre vor der Geburt des bebrillten Titelhelden anzusiedeln. Weder Harry noch Voldemort oder Professor Dumbledore legen der Geschichte Lore-Steine in den Weg. Außerdem können technologische Fortschritte der Muggel-Welt wie auch etwaige Konsequenzen für Lehrer, Eltern und weitere bekannte Charaktere der geheimen Zauberergesellschaft selbst bei höchst unvorsichtiger Erzählweise nur minimalen Schaden an der bereits etablierten Handlung verursachen – und umgekehrt.

Das ist in jeder Hinsicht eine Win-win-Situation, zumal kaum ein Zwang bestand, weltbewegende Designänderungen vorzunehmen. Hogwarts existierte seit jeher von allen Einflüssen abgeschieden, so als ob die Schule in ihrer eigenen Zeitblase verweilen würde. Das ist mitunter ein Grund dafür, dass man sich wenig an der plumpen Einführung der Hauptfigur von Hogwarts Legacy stört, obwohl sie einem ohne Begründung vor die Füße geworfen wird.

Ein neuer Schüler für die fünfte Klasse – also ein Nachzügler, der gerade mal die Grundregeln des Zauberns kennt – erreicht die berühmte Zauberschule auf Anraten seines Mentors Professor Fig. Wie diese Figur aussieht, spricht und sich nennt, dürft ihr selbst entscheiden. Wo sie herkommt und warum sie erst so spät zaubern lernt, bleibt jedoch im Verborgenen. Aber sind diese Informationen von Bedeutung? Nö.

Neuer Schüler, alte Magie

Das Dasein als Spätberufener ist nicht das einzige besondere Merkmal. Der neue Schüler (beziehungsweise die Schülerin) spürt die Gegenwart sogenannter alter Magie: Dabei handelt es sich um eine längst vergessene Form der Zauberkunst, die besonders mächtig, aber auch schwer zu erfassen ist. Darum erscheint es umso bemerkenswerter, dass der oder die Neue sie verwenden kann, um spezielle magische Objekte zu erkennen, Spuren zu sehen oder beeindruckende Zauber auszusprechen. Anfangs passiert das eher instinktiv als gewollt, aber immerhin.

Genau das ist der zentrale Punkt der Handlung. Diese mächtige alte Magie möchte sich ein grimmiger Kobold namens Ranrok zunutze machen. Gemeinsam mit einem Schwarzmagier versucht er, das Geheimnis der alten Kunst zu lüften, damit er mit Gewalt eine Revolution vom Zaun brechen und die Macht übernehmen kann. Nicht ganz zufällig rufen die letzten Hüter dieses Geheimnisses unsere Hauptfigur in die magische Bank Gringotts, wo sie über ein Denkarium von der alten Magie erfährt und glimpflich davonkommt, bevor Fiesling Ranrok etwas unternehmen kann.

Für einen Fünftklässler kein schnell verdautes Wissen. Kaum in der Lage, etwas zum Schweben zu bringen, soll das Nachwuchstalent gleich eine ganze Revolution aufhalten?! Nun, als Spieler stolpert ihr genauso in diese schier überwältigende Aufgabe hinein und versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Soll heißen: Ihr drückt erst einmal die Schulbank, damit ihr zumindest den Hauch einer Chance habt. Dabei durchläuft eure Figur viele Stationen, die auch Harry Potter in den Büchern erlebt. Dennoch erhält die ganze Geschichte eine persönliche Note: Ihr seid auf Hogwarts Schüler, aber eben nicht als Harry.

Potenzial zum MMO

Erstaunlicherweise zeigt schon der Anfang des Abenteuers, wie viel Potenzial der Stoff für ein MMO gehabt hätte. Alle typischen Eigenschaften für ein solches Rollenspiel ergeben sich beinahe automatisch. Siehe beispielsweise die Zuweisung zu einem der vier Schüler-Häuser über den sprechenden Hut. Simpler und zugleich originalgetreuer hätte die Auswahl eines Startgebiets nicht ausfallen können.

Doch Hogwarts Legacy bleibt ein Einzelspieler-Vergnügen, bei dem es abseits eines anderen Schlafsaals wenig Unterschied macht, ob ihr nach Hufflepuff, Ravenclaw, Gryffindor oder Slytherin kommt. Die wenigen Abweichungen verpuffen spätestens nach den ersten Spielstunden. Umso ärgerlicher für Trophäen- und Achievement-Jäger, dass vier Auszeichnungen an diese Häuser gebunden sind. Sie müssen das Spiel also vier Mal von vorne beginnen, aber das nur am Rande.

Kurz nach dem Start beginnt schon der Alltag. Ihr trefft eure Lehrer, deren Lektionen euch vornehmlich als Tutorials für das Anwenden gewisser Zaubersprüche oder das Züchten von Pflanzen dienen. Letztere benötigt ihr in anderen Schulstunden zum Brauen von Tränken. Das gesammelte Wissen hilft euch letztendlich bei der Aufzucht magischer Tierwesen – fast schon ein sinnvolles Curriculum.

Regelmäßige Besuche der Schulstunden stehen trotzdem nicht auf dem Stundenplan. Vielmehr liegen sie periodisch zwischen den Handlungssegmenten, in denen ihr entweder eine von über hundert Nebenaufgaben erledigt oder euch der zentralen Handlung rund um den Kobold-Aufrührer und das Geheimnis der alten Magie widmet. Eines führt zum anderen, denn für gewisse Aufgaben benötigt ihr Zauber, die ihr noch nicht kennt. Um sie zu lernen, sind wiederum Ressourcen nötig, die ihr erst durch Nebenmissionen oder das Absolvieren von Hausaufgaben erhaltet.

Lernen ist keine Zauberei

Für Potterheads ist das alles ein gefundenes Fressen, schließlich repliziert der Schulalltag genau das, was das Hauptfiguren-Trio in den Büchern die meiste Zeit über erlebt, nur eben etwas loser geordnet und mit weniger stereotypen Rollenzuweisungen. Ein schönes Beispiel: In der Zeit vor Voldemort gelten Schüler des Hauses Slytherin zwar als ehrgeizig und fokussiert, aber sie sind nicht automatisch böse oder hochnäsig. Daher müsst ihr euch auch nicht grämen, wenn ihr euch diesem Haus verschreibt.

In diesem Sinne bietet die Erkundung der „Proto-Fassung“ des Potterversums erstaunlich viel Material, das man unvoreingenommen entdecken kann, weil der gesamte Spielablauf geschickt angelegt wurde. Unauffällig eingefädelt wechselt die Quest-Vorgabe zwischen Schulstunden und Abenteuern, die in Hogwarts und den mannigfaltigen Siedlungen rund um das Schloss herum stattfinden. Hogwarts Legacy suggeriert eine freie Wahl der nächsten Aufgabe, obwohl gewisse Stationen unumgänglich sind.

Sozusagen mithilfe umgekehrter Psychologie leiten euch die Entwickler von einer Quest zur nächsten, während ihr glaubt, mit der Wünschelroute nach Schätzen zu suchen. Oder besser gesagt nach Zaubersprüchen, denn genau die sind der Treibstoff dieses Action-Rollenspiels. Ihr lernt sie mit Vergnügen, weil der Nutzen immer größer ist als die Last, dafür das Klassenzimmer aufsuchen zu müssen.

Sobald ihr den Kern des Spiels freigelegt habt, dürft ihr bis zu 16 Zaubersprüche in eurem Menü anwählen. Diese sind in Sets zu je vier angeordnet, zwischen denen ihr mit dem Steuerkreuz umschaltet. Klingt umständlich, ist aber eine passable Lösung. Denn wenn es zu Zauberduellen und anderen Auseinandersetzungen kommt – was quasi alle fünf Minuten der Fall ist –, müsst ihr in der Lage sein, mehrere Zaubersprüche miteinander zu verknüpfen. Vier Zauber in ein Set zu packen, die im Verbund gut harmonieren, ergibt viel Sinn und gehört zum Feintuning, das eurem eigenen Gusto überlassen wird.