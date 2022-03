Der ausführliche Gameplay-Trailer zu Hogwarts Legacy hat uns schneller entwaffnet als ein Expelliarmus-Zauber. Bei all dem magischen Spektakel konnte man leicht den Überblick verlieren. In diesem Sinne: Accio, 10 Details aus dem Hogwarts-Legacy-Trailer, die uns verzaubert haben.

1. Individualisierung und Auswahlzeremonie

Hogwarts Legacy stellt euch einen Charaktereditor zur Verfügung, mit dem ihr euch höchstwahrscheinlich detailgetreu nachbilden könnt. Ohne Zauberstab seid ihr jedoch so wehrlos wie ein Squib. Zwar wurde der Kauf eures Zauberstabs nicht im Trailer gezeigt, doch auf der offiziellen Website können wir eine angehende Schülerin in einem entsprechenden Geschäft der Winkelgasse sehen. Dann stoßt ihr verspätet zur Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Auch wenn ihr bereits Fünftklässler seid, wird euch an eurem ersten Tag in der Schule der berühmte Sprechende Hut aufgesetzt, um euch einem der vier Häuser zuzuweisen: Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff oder Slytherin.

Was wir nicht wissen ist, wie genau die Zuweisung von Zauberstab und Hogwarts-Haus ablaufen wird. Könnt ihr euer wichtigstes Werkzeug selbst gestalten? Wird es für beide Prozesse eine Art Persönlichkeitstest geben? Oder könnt ihr euch das Haus eurer Wahl einfach aussuchen? Wo auch immer ihr landet, ihr werdet die entsprechenden Gemeinschaftsräume und Schlafsäle erkunden können. Das dürfte für alle, die nicht nach Gryffindor kommen, spannend werden.