Kurz nach dem Jahreswechsel überrascht Entwickler IO Interactive mit einer ersten Neuankündigung rund um das Hitman-Franchise. Gleich zwei Klassiker früherer Tage werden nun in einer Sammlung neu aufgelegt.

IO Interactive hat zum ersten Wochenende des neuen Jahres 2019 die Hitman HD Enhanced Collection offiziell angekündigt. Im Zuge des neuen Pakets erhaltet ihr die beiden Stealth-Action-Klassiker Hitman: Absolution und Hitman: Blood Money optisch aufgehübscht an die Hand. Das Paket erscheint für PlayStation 4 und Xbox One gleichermaßen.

Beide Spiele setzen in der optimierten Variante für die aktuellen Konsolen von Sony und Microsoft auf 4K-Grafik und flüssige 60 Bilder pro Sekunde. Zudem wurde die Optik mit verbesserten Lichteffekten und detaillierteren Texturen aufgehübscht. Optimierungen gibt es auch in Sachen Steuerung, so dass laut den Machern eine "flüssigere Spielerfahrung" gewährleistet sein soll.

Die Hitman HD Enhanced Collection wird ab dem 11. Januar 2019 als digitaler Download-Titel für die besagten Plattformen weltweit erhältlich sein. Zuletzt hatte man nach einem Reboot der Reihe Hitman 2 im vergangenen November für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht.