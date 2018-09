IO Interactive bleibt dem Auftragskiller Agent 47 treu und hat vor einiger Zeit ja mit Hitman 2 eine Fortsetzung des Reboots der Reihe angekündigt. Jetzt hat das Spiel einen ganz wichtigen Entwicklungsschritt erfolgreich hinter sich gelassen.

Bis zum geplanten Release müssen natürlich die Entwicklungsarbeiten an Hitman 2 abgeschlossen werden - und genau das ist nun geschehen. Via Twitter verkündete Entwickler IO Interactive nun die frohe Botschaft, dass Hitman 2 jetzt den ersehnten Gold-Status erreicht hat.

Kurzum wurden die Entwicklungsarbeiten am Actionspiel erfolgreich beendet; die letzte Version geht nun ins Presswerk für die Vervielfältigung, so dass einer pünktlichen Veröffentlichung am 13. November 2018 für PC, PS4 und Xbox One nichts mehr im Wege stehen dürfte.

Bis dahin werden sich die Mannen aber wohl kaum auf die faule Haut legen, denn heutzutage gehört es zum guten Ton, dass ein Top-Titel einen Day-One-Patch mit weiteren Optimierungen, Bugfixes und Verbesserungen erhält.

Im Gegensatz zum Vorgänger Hitman setzt IO Interactive bei Hitman 2 nicht mehr auf ein Episodenformat, sondern veröffentlicht alle Spielinhalte direkt zum Release. Agent 47 verschlägt es dabei unter anderem nach Kolumbien, wie ihr dem neuesten Trailer zum Spiel entnehmen könnt.