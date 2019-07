IO Interactive will mehr Spieler für das aktuelle Actionspiel Hitman 2 gewinnen und hat sich daher nun eine neue Herangehensweise ausgedacht. Ab sofort könnt ihr das kostengünstigere Santa Fortuna Pack erwerben.

Wer bislang einen Bogen um Hitman 2 gemacht hat, der bekommt nun einen kostengünstigeren Weg angeboten, in die Welt des Stealth-Actionspiels einzutauchen, ohne gleich den Vollpreis berappen zu müssen. Entwickler IO Interactive hat zu diesem Zweck nun das sogenannte Santa Fortuna Pack vorgestellt.

Dabei handelt es sich gewissermaßen um eine abgespeckte Version des Hauptspiels, in der nicht alle Orte zugänglich sind. Konkret bekommt ihr Zugang zu den drei Orten Hawke's Bay, Santa Fortuna und Himmelstein (Sniper Challenge). Außerdem sind alle Spielmodi auf diesen Karten enthalten, darunter also auch die jeweiligen Story-Kapitel ("Three Headed Serpent") sowie der Multiplayer-Modus Ghost in Santa Fortuna.

Für die Anschaffung der abgespeckten Version werden auf PC, PS4 und Xbox One rund 15 Dollar fällig; zudem könnt ihr zu einem späteren Zeitpunkt natürlich auch gegen zusätzliches Entgelt auf die Vollversion upgraden.

Die neue Herangehensweise ist interessant, denn der Vorgänger Hitman war noch im Episodenformat veröffentlicht worden. Hitman 2 erschien dann wieder als vollständiges Spiel und nun kehrt IO Interactive mit dem neuen Angebot gewissermaßen wieder zu einer modularen Bauweise des Spiels zurück.