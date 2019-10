IO Interactive möchte mit den Spielern von Hitman 2 ebenfalls Halloween feiern und hat nun einen kostenfreien neuen Spielinhalt angekündigt.

Zusammen mit Publisher Warner Bros. Interactive Entertainment hat das Entwicklerstudio IO Interactive einen neuen Spielinhalt zu Hitman 2 anlässlich Halloween angekündigt. Dabei handelt es sich um einen neuen Eskalationsvertrag, der ab dem heutigen 22. Oktober zur Verfügung steht.

Die neue Mission zu Halloween ist in Hawke's Bay in Neuseeland angesiedelt und ist für alle Spieler in Form eines kostenlosen Inhalts-Updates verfügbar. Dazu zählen auch alle Besitzer des kostenlosen Starter Packs von Hitman 2, welches ja genau diesen Schauplatz ebenfalls umfasst.

Für den neuen Eskalationsvertrag wurde die Umgebung überarbeitet und Halloween-typisch mit Skeletten, Kürbissen, Krähen und mehr geschmückt. Wer die neue Mission abschließt, der kann sich mit dem taktischen Neoprenanzug und Bat Shuriken weitere Spielinhalte dauerhaft sichern. Weitere Eindrücke des Halloween-Events liefert das beigefügte Video.

Hitman 2 ist für PS4, Xbox One und PC erhältlich. Zum Spiel gibt es auch einen Erweiterungspass für 19,99 Euro, der Teil der Gold Edition ist. Dieser Pass bringt euch auch die Schauplätze Haven Island auf den Malediven sowie New York ein.