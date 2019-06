Neue Location: Ab morgen geht's nach New York!

Seit dem Release von Hitman 2 im November letzten Jahres ist mittlerweile einige Zeit vergangen. Jetzt gibt es endlich frischen Nachschub in Form einer neuen Location - und die hat es durchaus in sich!

Im Gegensatz zum Vorgänger Hitman wurde das Sequel Hitman 2 ja in einem Stück und nicht im Episodenformat veröffentlicht. Dennoch werkelt IO Interactive natürlich seither weiter an frischen Inhalten und bietet Käufern des Erweiterungspasses nun die erste zusätzliche Location an; diese kann auch einzeln im Rahmen eines Erweiterungspakets erworben werden.

Ab dem morgigen Dienstag, den 25. Juni 2019, verschlägt es euch demnach in keine geringere Stadt als New York. An diesem neuen Sandbox-Schauplatz erwartet euch mit "Die Bank" dann direkt auch eine neue Kampagnen-Mission; dazu gesellen sich ein Vertragsmodus für die Mission, neue Herausforderungen, freischaltbare Erfolge und mehr.

Ebenfalls neu in New York mit von der Partie: ein eigenes Meisterschaftsfortschrittsystem. Jede neue Stufe der Schauplatzmeisterung schaltet entweder einen neuen Startpunkt, einen neuen Extraktionspunkt der Agency, ein neues Werkzeug oder eine neue Waffe frei. Außerdem könnt ihr einen doppelreihigen Trenchcoat für Agent 47 sowie eine individuell angepasste Bartoli 12G Schrotflinte und weitere zusätzliche Items freischalten, die auch für andere Schauplätze und Missionen verfügbar sind.

Der komplette Erweiterungspass kostet 39,99 Euro und beinhaltet neben dem New Yorker Schauplatz dann auch ein zweites Erweiterungspaket. Käufer der Gold Edition des Spiels haben mit ihrem Kauf auch den Erweiterungspass bereits erworben.