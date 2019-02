Rund um Hitman 2 gibt es heute gleich in zweierlei Hinsicht Neuigkeiten zu verkünden. Neulinge können sich nun eine kostenlose Starter Edition näher ansehen, während bestehende Spieler Jagd auf ein neues schwer zu fassendes Ziel machen dürfen.

IO Interactive ruht sich nach der Veröffentlichung von Hitman 2 weiter nicht aus, sondern versorgt das Franchise weiter mit neuen Aktionen und Inhalten. Wer das Reboot-Sequel rund um Auftragskiller Agent 47 bislang noch nicht gekauft und ausprobiert hat, der kann sich nun beispielsweise das neue Starter Pack sichern.

Beim Starter Pack handelt es sich um einen kostenfreien Download, der euch erste Einblicke in Hitman 2 gewährt, so dass ihr euch auf diesem Weg zu einem Kauf überreden lassen könnt. In dieser abgespeckten kostenlosen Version ist mit Hawke's Bay einer der verschiedenen Spielorte enthalten. Dort könnt ihr auch die komplette erste Kampagnen-Mission "Nightcall" zocken und euch in einer Luxusvilla an der Küste Neuseelands austoben.

Kauft ihr euch anschließend die reguläre Vollversion, dann können die Fortschritte aus derm Starter Pack natürlich übernommen werden und ihr könnt direkt dort weiter machen.

Außerdem steht Spielern des Starter Packs - ebenso wie allen bisherigen Käufern - auch das nächste Elusive Target zur Verfügung. Das mittlerweile vierte schwer zu fassende Ziel lässt sich bis zum 08. März jagen. Dabei handelt es sich um die Zielperson mit dem Codenamen "The Politician", die sich in Hawke's Bay aufhält. Wer die frühere Ministerin Dame Barbara aus Neuseeland im ersten Versuch um die Ecke bringt, kann sich wie gewohnt exklusive Gegenstände sichern. Versagt ihr, gibt es keine zweite Chance.