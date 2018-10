Hitman 2 wird einen Multiplayer-Modus mit einem besonderen Kniff bekommen. Im Ghost-Mode geht es um den besten Kill.

Warner Bros. und IO Interactive haben heute einen kompetitiven Multiplayer-Spielmodus für Hitman 2 angekündigt. Beim Ghost Mode handelt es sich um einen 1-gegen-1-Online-Multiplayermodus.



Agent 47 ist der tödlichste Auftragskiller der Welt, und seinem Talent für Tarnung und Auftragsmord ist nur einer gewachsen ... er selbst. Daher können im Ghost Mode zwei Spieler als Agent 47 online gegeneinander antreten, beide mit dem Auftrag, die meisten Ziele in einer Partie auszuschalten. Ihr startet jede Runde gemeinsam und müsst euch bemühen, die gleichen Ziele schneller und sauberer auszuschalten als euer Kontrahent. Dabei setzt ihr auch gefundene Waffen, Gegenstände, Kleidung und ICA-Nachschub ein, um die Mission abzuschließen.



Der besondere Kniff am Ghost Mode in Hitman 2 ist, dass ihr eure Ziele simultan am gleichen Schauplatz jagt und eine „Geisterversion“ eures Konkurrenten seht. So könnt ihr den Fortschritt des anderen Spielers verfolgen, auch wenn er in einer anderen Realität agiert, die nicht von den Handlungen des Kontrahenten beeinflusst wird. Wer zuerst fünf Ziele ausschaltet, ist der Sieger.