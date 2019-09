Im November letzten Jahres wurde das Stealth-Action-Sequel Hitman 2 veröffentlicht, jetzt folgt der letzte vollwertige DLC mit frischen Spielinhalten. Dieser bringt den Auftragskiller in ein wahres Urlaubsparadies.

IO Interactive hat die Roadmap zu Hitman 2 für den laufenden Monat September veröffentlicht und dabei auch den Release des abschließenden DLC-Pakets bestätigt. Dieses wird Agent 47 auf die Malediven bringen.

Der Zusatzinhalt für Besitzer des Expansion Pass steht ab dem 24. September für euch bereit. Die Mission ist auf Haven Island angesiedelt und setzt die Ereignisse aus dem vorherigen Inhalte in New York fort. Die Entwickler versprechen "einen aufregenden Abschluss der Inhalte des Expansion Pass".

Zuvor gibt es mit "The Dalton Dissection", "The Covert Dispersal", "The Dubious Cohabitation" und "The Merle Revelation" gleich mehrere Escalation Contracts. Die beiden erstgenannten neuen Contracts sind bereits seit 05. September verfügbar. Die beiden weiteren gehen am 12. September sowie 19. September live.

Auch auf Elusive Targets müsst ihr nicht verzichten. Am 13. September dürft ihr Jagd auf Blackmailer in Paris machen, am 27. September folgt der Angel of Death in Marrakesch; in beiden Fällen habt ihr wie gewohnt nur einen Versuch, um das Ziel auszuschalten und Belohnungen zu ergattern.