Auch im kommenden Hitman 2 wird es - wie schon im direkten Vorgänger auch - wieder die Elusive Targets geben, also schwer zu fassende Ziele, auf die ihr in regelmäßigen Abständen Jagd machen könnt, wobei ihr nur eine Chance habt, diese auch zu erledigen. Dabei gibt sich auch ein Hollywood-Star die Ehre.

Warner Bros. Interactive Entertainment hat heute zusammen mit IO Interactive Details zum ersten Elusive Target im neuen Hitman 2 bekannt gegeben. Als schwer zu fassendes Ziel wurde in dieser Mission der bekannte Hollywood-Star Sean Bean bestätigt.

Bean übernimmt dabei die Rolle des ehemaligen MI5-Agenten Mark Faba. Dieser treibt mittlerweile als "Der Unsterbliche" sein Unwesen und gilt als Meister in der Kunst, seinen eigenen Tod vorzutäuschen. Damit landet er auf der Kopfgeld-Liste der International Contract Agency (ICA) ganz weit oben.

Entsprechend euphorisch zeigt sich der Entwickler in Person von Studio Head Hakan Abrak: "Wir sind sehr stolz darauf, für die erste Elusive-Target-Mission in Hitman 2 mit einem so talentierten Schauspieler wie Sean Bean zusammenzuarbeiten. Die schwer zu fassenden Ziele sind ein Markenzeichen der Hitman-Spielereihe geworden. Sie sind ein Teil eines stetigen Stroms an kostenlosen Live-Inhalten, die alle Spieler genießen können. Diese neue Mission mit Sean Bean ist nur eines von vielen Updates, Features, Modi und Neuerungen, die es in Hitman 2 geben wird. Sie wird das nächste Kapitel in unserer stetig expandierenden Welt des Auftragsmords noch interessanter machen – für unsere eingeschworene Community ebenso wie für Serien-Neueinsteiger."

In dem beigefügten Live-Action-Trailer ist Sean Bean erstmals in der Rolle als Mark Faba im Gespräch mit seinem Therapeuten zu sehen. Er macht erste Andeutungen auf seine ungewöhnlichen Auftragsmord-Methoden, denn viele der zufällig im Raum verteilten Gegenstände könnten in Fabas ungewöhnlicher Profession als nützliche Waffen dienen. Zwar geht die Sitzung für Fabas Therapeuten schlecht aus, doch endet das Video mit dem Auftritt eines bekannten Charakters, der die ganze Zeit über geduldig zugesehen hat - Agent 47. Eine interaktive Version des Clips, in dessen Weiterführung ihr über drei verschiedene, im Trailer vorkommende Gegenstände abstimmen könnt, um eine exklusive Waffe in Hitman 2 freizuschalten, gibt es hier auf der offiziellen Webseite.

Letzte Info in diesem Zusammenhang: Das erste Elusive Target wird am 20. November - und damit eine Woche nach dem Release des Spiels am 13. November - live gehen und anschließend zehn Tage lang zur Verfügung stehen.