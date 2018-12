Als Warner Bros. und IO Interactive die Inhalte für Hitman 2 im Dezember bekannt gaben, stellte man auch eine spezielle Weihnachtsüberraschung in Aussicht. Jetzt ist auch klar, worum es sich dabei handelt.

Mit "Holiday Hoarders" können Spieler des Stealth-Actionspiels Hitman 2 eine spezielle Weihnachtsmission absolvieren, die euch in festliche Stimmung versetzen soll. Dabei muss sich Agent 47 den zwei Dieben Harry "Smoky" Bagnato und Marv "Slick" Gonif stellen. Der weihnachtliche Kultstreifen "Kevin - Allein zu Haus" aus dem Jahr 1990 lässt grüßen!

Die beiden Bösewichte haben eine Modenschau in Paris infiltriert und stehlen Geschenke. Zeit für Agent 47, dem Treiben den Garaus zu machen. Dafür habt ihr bis zum 08. Januar 2019 Zeit, denn nur bis dahin steht die spezielle Mission am Schauplatz Paris zur Verfügung. Wer das Legacy-Paket besitzt, kann in der Mission direkt loslegen, ansonsten könnt ihr euch aber auch "Holiday Hoarders" komplett kostenlos herunterladen.

Über die Mission erhaltet ihr auch Zugriff auf festliche Gegenstände und ein Challenge-Paket, mit dem ihr das Kostüm "Santa 47" dauerhaft zur Verwendung an allen Schauplätzen ergattern und freischalten könnt. Den passenden Trailer zum speziellen Event gibt es anbei für euch. Begleitend dazu gibt es auch ein neues Spiel-Update mit einer Reihe Verbesserungen, Inhalten, Herausforderungen und Verträgen.