IO Interactive hat zusammen mit Publisher Warner Bros. Interactive Entertainment heute eine Roadmap veröffentlicht, was euch in Hitman 2 in diesem Jahr noch alles erwartet - und das kann sich durchaus sehen lassen.

Bereits für März und April hat IO Interactive etliche neue Inhalte für Hitman 2 veröffentlicht bzw. wird das noch tun. Doch auch nach diesem Monat ist längst nicht Schluss, was Nachschub zum Stealth-Actionspiel betrifft. Eine neue Roadmap verschafft euch jetzt einen groben Überblick darüber, was euch 2019 noch alles erwartet.

Zu den weiteren geplanten Inhalten zählen unter anderem neue Sniper-Assassin-Maps, Schauplätze, Aufträge und mehr. Zudem gibt es weiterhin kostenlose wöchentliche Live-Inhalte, Challenge Packs, schwer zu fassende Ziele, Community Escalations und Featured Contracts - sprich: ein volles Programm.

Noch vor Ende des Jahres wird Agent 47 eine Bank, ein Gefängnis und ein Resort besuchen. Jeder dieser Schauplätze bringt neue Ziele, Herausforderungen und freischaltbare Inhalte mit sich, die in sämtlichen Umgebungen des Actionspiels eingesetzt werden können.

Einen generellen Überblick über die Inhalte in Frühjahr, Sommer und Herbst 2019 könnt ihr der obigen Infografik entnehmen. Hitman 2 ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.