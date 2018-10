Der Release von Hitman 2 rückt immer näher und im Vorfeld hat Entwickler IO Interactive nun weitere Infos preisgegeben. Dabei dreht sich dieses Mal alles um die Orte im Titel, an die es euch in den einzelnen Missionen verschlägt.

Schon im letzten Hitman, das noch im Episodenformat veröffentlicht wurde, hat es euch an viele verschiedene Orte rund um den Globus verschlagen. Wohin es im neuen Hitman 2 gehen wird, darüber war bislang noch nichts zu hören, doch das hat sich nun geändert.

IO Interactive und Warner Bros. Interactive Entertainment haben nämlich einen neuen Trailer zum Action-Sequel veröffentlicht, der euch erste Eindrücke aller im Spiel vertretener Orte gewährt. Insgesamt fünf zusätzliche Locations sind dadurch nun dazu gekommen, nachdem zuvor bereits Kolumbien und Miami bestätigt worden waren.

In Himmelstein in Österreich wird demnach der Spielmodus "Sniper Assassin" angesiedelt sein. Darüber hinaus verschlägt es such in den verschiedenen Missionen an die raue Küste von Hawke's Eye in Neuseeland, wo es eine Luxusvilla zu besichtigen gibt. Außerdem warten die indische "City of Dreams", Mumbai, das wie gemalt wirkende Whittleton Creek in den Vereinigten Staaten - eine kleine, idyllische Vorstadt - und die Isle of Sgail im Nordatlantik - einer der geheimnisvollsten Orte rund um den Globus.

Bildeindrücke der neu vorgestellten Locations gibt es in in der beigefügten Galerie sowie im unten folgenden Trailer für euch. Hitman 2 erscheint am 13. November für PC, PS4 und Xbox One.